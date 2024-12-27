Фрукты вернули отправителю.

В минувшую среду сотрудники Россельхознадзора не пустили через границу в Черлакском районе Омской области 16 тонн яблок. Их пытались ввезти в Россию из Казахстана с нарушениями.

Груз сопровождался недействительным фитосанитарным сертификатом. В документах был указан недостоверный адрес получателя.

Перевозчика привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Грузовой автомобиль с яблоками вернули в Казахстан.

Отметим, что в этом году сотрудники омского Россельхознадзора 65 раз не пропустили различные грузы через границу. Они вернули 842 тонны, 344 641 штуку и 15,2 кубометра материалов в Казахстан.