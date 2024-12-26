Достаточно нарядиться в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

В авиакомпании «Победа» анонсировали встречу Нового года на борту самолета за 1 рубль. Для этого достаточно надеть костюмы Деда Мороза или Снегурочки, убедиться в наличии свободных мест на рейсе и праздновать на борту.

Так, 31 декабря, в 23:35 рейс ДП 6521 вылетает из московского аэропорта Шереметьево и прилетает в Омск в 06:05 1 января. «Акционный» рейс ДП 6522 вылетает из Москвы в Омск в 07:05 31 декабря, 1 и 2 января.

Для участия в акции необходимо прийти к началу регистрации за два часа до вылета уже в костюмах.