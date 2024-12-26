Омск-Информ
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·Общество

Он подчеркнул важность общих мероприятий для укрепления дружбы между соседями.

Сегодня, 26 декабря, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале поблагодарил омичей, создающих новогоднее настроение в своих дворах. И показал, как выглядят празднично украшенные локации. 

– Год от года праздничных локаций становится больше. Это очень хорошо, в первую очередь для нашего подрастающего поколения: дружба с соседями, общие мероприятия, неравнодушие к месту, где ты живешь, – все это важная часть нашего культурного кода, – заявил Шелест.

Как украшают Омск к Новому году, глава города начал рассказывать еще в конце ноября. 

·Общество

Он подчеркнул важность общих мероприятий для укрепления дружбы между соседями.

Сегодня, 26 декабря, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале поблагодарил омичей, создающих новогоднее настроение в своих дворах. И показал, как выглядят празднично украшенные локации. 

– Год от года праздничных локаций становится больше. Это очень хорошо, в первую очередь для нашего подрастающего поколения: дружба с соседями, общие мероприятия, неравнодушие к месту, где ты живешь, – все это важная часть нашего культурного кода, – заявил Шелест.

Как украшают Омск к Новому году, глава города начал рассказывать еще в конце ноября. 