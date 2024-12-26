Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На них изображена сказочная птица.
В официальном сообществе «Сибирского международного марафона» презентовали медали Рождественского полумарафона. На ее лицевой стороне изображена жар-птица. На оборотной стороне медали (реверсе) – герб Омской области, логотипы AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов) и ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики). Будут также специальные плашки для гравировки имени и результата.
Напомним, Рождественский полумарафон состоится 7 января. Медаль получит на финише каждый бегун, преодолевший дистанции: 21 км 100 метров и 10.55 км. Нанести имя и результат на медаль помогут граверы, которые расположатся в здании библиотеки им. А. С. Пушкина.
·Общество

На них изображена сказочная птица.
В официальном сообществе «Сибирского международного марафона» презентовали медали Рождественского полумарафона. На ее лицевой стороне изображена жар-птица. На оборотной стороне медали (реверсе) – герб Омской области, логотипы AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов) и ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики). Будут также специальные плашки для гравировки имени и результата.
Напомним, Рождественский полумарафон состоится 7 января. Медаль получит на финише каждый бегун, преодолевший дистанции: 21 км 100 метров и 10.55 км. Нанести имя и результат на медаль помогут граверы, которые расположатся в здании библиотеки им. А. С. Пушкина.