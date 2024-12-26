Змеи, как известно, питаются мышами, а еще могут быть ядовитыми и крайне недружелюбными.

2025 год согласно восточному календарю будет Годом Зеленой Деревянной Змеи. Как это часто бывает, символ наступающего года становится одним из самых популярных подарков. Сегодня в интернете полно предложений о продаже этих пресмыкающихся.

В «Детском экоцентре» на улице Маршала Жукова омичей призвали хорошо подумать, прежде чем приобретать змею. Животное специфическое, и для правильного ухода за ним требуются определенные условия.

– Змею содержать несложно, если, конечно, вы знаете базу этого вида: что ест, температурный режим, размеры, потенциальные проблемы и особенности поведения. А еще адрес ветеринарной клиники, где есть специалист этого профиля, адрес зоомагазина, где можно купить кормовые объекты, – говорится в сообщении учреждения. – Также понадобятся террариум нужного размера, оборудование (обогрев, УФО, ванночки-пинцеты, декор), место в квартире для этого террариума, кормовые объекты – это живые мыши или крысы (если повезет, то замороженные). И если все это у вас готово и вы готовы ко всему вот этому, то вперед!

Покупка змеи должна быть осознанным решением. Нужно заранее определиться с местом, а не брать животное в первом попавшемся зоомагазине.