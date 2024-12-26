Омск-Информ
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·Общество

Всего было обнаружено 6500 литров пива, пивных напитков и медовухи без маркировки средствами идентификации.   

Сотрудники межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СФО вместе с представителями полиции обнаружили на территории Омска целый склад пивоваренной продукции без каких-либо опознавательных знаков. Напитки явно намеревались продать в новогодние праздники.

– В ходе проверки складских помещений было обнаружено 6500 литров пивоваренной продукции (пива, пивных напитков и медовухи) без маркировки средствами идентификации. Обнаруженная алкогольная продукция изъята из нелегального оборота, – сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Кому принадлежит крупная партия пенных напитков, сейчас выясняется.

·Общество

Всего было обнаружено 6500 литров пива, пивных напитков и медовухи без маркировки средствами идентификации.   

Сотрудники межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СФО вместе с представителями полиции обнаружили на территории Омска целый склад пивоваренной продукции без каких-либо опознавательных знаков. Напитки явно намеревались продать в новогодние праздники.

– В ходе проверки складских помещений было обнаружено 6500 литров пивоваренной продукции (пива, пивных напитков и медовухи) без маркировки средствами идентификации. Обнаруженная алкогольная продукция изъята из нелегального оборота, – сообщили в Росалкогольтабакконтроле.

Кому принадлежит крупная партия пенных напитков, сейчас выясняется.