На экране в новогоднюю ночь покажут поздравление президента.

К Новому году в Омской крепости установят светодиодный экран за 900 тыс. рублей. По данным портала «Госзакупки», срок исполнения контракта – с 20 по 30 декабря.

Закупка производится у единственного поставщика, но название компании не сообщается.

Напомним, в Омской крепости 31 декабря с 23:00 до 3:00 планируется празднование Нового года. Омичам в том числе предоставят возможность услышать новогоднее поздравление президента.