В состязаниях приняли участие более 60 студентов вуза.

23 декабря в Омском государственном университете имени Достоевского прошел фестиваль «Спорт для всех». Инициатором и организатором мероприятия выступил спортивный клуб «Равные возможности», созданный вузом в ноябре, совместно с кафедрой адаптивной и физической культуры.

В программе состязаний были представлены дартс, керлинг, баскетбольный, футбольный, бадминтонный и координационный тесты, полоса препятствий. Все участники могли попробовать свои силы в каждой дисциплине.

В соревнованиях приняли участие более 60 студентов очной формы обучения с ограниченными возможностями здоровья или со специальной медицинской группой.

– Это первый подобный фестиваль. Он организован с целью создания инклюзивной среды, благоприятной для воплощения академической, оздоровительной и спортивной деятельности студентов, – отметил и.о. завкафедрой адаптивной и физической культуры ОмГУ Анатолий Фоменко,– Спорт доступен всем, независимо от функционального состояния, что мы сегодня и увидели. Надеемся, что этот фестиваль будет проводиться ежегодно и студенты улучшат результаты своих выступлений.

Фестиваль проводился в рамках реализации проекта «Будь здоров!», смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования.

Фестиваль позволил определить кандидатов в основной состав команд по различным видам адаптивного спорта, которые планирует сформировать клуб «Равные возможности» для участия в соревнованиях и мероприятиях разного уровня.