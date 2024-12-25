Обвиняемые создали целый интернет-магазин и хранили около килограмма веществ на специальной квартире.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30 чч. 4-5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

По версии следствия, обвиняемые создали интернет-магазин по продаже наркотических средств. Между собой они распределили роли: диспетчера магазина и оптового курьера-закладчика. Далее они привлекли в качестве курьеров еще двух знакомых, а также арендовали квартиру, где хранили и упаковывали запрещенные вещества.

Преступная деятельность осуществлялась с помощью бирж, в том числе с использованием криптовалюты. Полученные деньги в общей сумме 3,7 млн рублей легализовали благодаря обмену криптовалюты на рубли. По результатам оперативно-розыскных мероприятий полиция изъяла около 1 килограмма запрещенных веществ (мефедрона, марихуаны, марок, пропитанных ЛСД и МДМА).

Уголовное дело прокуратура направила в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.