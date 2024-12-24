Омск-Информ
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·Общество

Статистика за прошлую неделю оказалась печальной.

Федеральный оперштаб по коронавирусу сообщил, что за прошлую неделю (с 16 по 22 декабря) в Омской области один человек умер от коронавируса. 269 человек заразились ковидом, а 15 – госпитализировали. Что касается выздоровевших, то их насчитывается 292.

Ситуация уже вторую неделю остается напряженной. Неделей ранее (с 9 по 15 декабря) в регионе тоже умер человек от COVID-19. Тогда число зараженных составило 378 человек, госпитализированных – 21, а выздоровевших – 395 человек.

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·Общество

Статистика за прошлую неделю оказалась печальной.

Федеральный оперштаб по коронавирусу сообщил, что за прошлую неделю (с 16 по 22 декабря) в Омской области один человек умер от коронавируса. 269 человек заразились ковидом, а 15 – госпитализировали. Что касается выздоровевших, то их насчитывается 292.

Ситуация уже вторую неделю остается напряженной. Неделей ранее (с 9 по 15 декабря) в регионе тоже умер человек от COVID-19. Тогда число зараженных составило 378 человек, госпитализированных – 21, а выздоровевших – 395 человек.

1160