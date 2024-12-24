Коммунальная авария оставила без воды жителей улицы Малиновского.

Сегодня, 24 декабря, в соцсетях появились жалобы от омичей на проблемы с водой на улице Малиновского. По словам водителей, улица оказалась залита водой из-за прорыва труб.

– На дороге целое озеро образовалось, – объяснил очевидец.

А жители домов на улице Малиновского говорят, что второй день сидят без горячей и холодной воды. По всей видимости, всему виной тот самый прорыв труб.

Омичи говорят, что не могут дозвониться до ответственных служб, потому что никто не берет трубку. Когда устранят коммунальную аварию – неизвестно.