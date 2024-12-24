Омск-Информ
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·Общество

Как сообщает департамент транспорта, такая возможность у горожан будет уже завтра.
«Электрический транспорт» вместе с омским Домом актера проведут новогоднюю акцию. С 25 по 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка устроят конкурсы с подарками в трамваях и троллейбусах.
Расписание новогодних рейсов:
25 декабря:
  • Троллейбус № 4, 8:51, на остановке «Ж/д вокзал».
  • Трамвай № 4, 12:54, «Котельникова».
26 декабря:
  • Троллейбус № 15, 10:38, «Романенко».
  • Трамвай № 8, 14:32, «Котельникова».
27 декабря:
  • Трамвайный маршрут 4, 10:01, «Котельникова».
  • Троллейбусный маршрут 16, 15:34, «Завод им. Попова».
·Общество

Как сообщает департамент транспорта, такая возможность у горожан будет уже завтра.
«Электрический транспорт» вместе с омским Домом актера проведут новогоднюю акцию. С 25 по 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка устроят конкурсы с подарками в трамваях и троллейбусах.
Расписание новогодних рейсов:
25 декабря:
  • Троллейбус № 4, 8:51, на остановке «Ж/д вокзал».
  • Трамвай № 4, 12:54, «Котельникова».
26 декабря:
  • Троллейбус № 15, 10:38, «Романенко».
  • Трамвай № 8, 14:32, «Котельникова».
27 декабря:
  • Трамвайный маршрут 4, 10:01, «Котельникова».
  • Троллейбусный маршрут 16, 15:34, «Завод им. Попова».