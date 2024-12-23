Под прицел то ли вандалов, то ли активных омичей попала горка.

В Омске в прошлую субботу, 21 декабря, открылась новогодняя локация «Зимний Любинский» (0+). Она расположилась на улице Музейной. Для горожан там сделали горки, ледяные скульптуры, установили праздничные фотозоны, развесили гирлянды и новогодние украшения.

Хотя локация только-только открылась, там уже появились разрушения, сообщает «СуперОмск». Горка с надписью «Радость» стала жертвой то ли активных омичей, то ли вандалов. Одна из ступенек, по которой нужно подниматься на горку, уже сломалась.

Отметим, что «Зимний Любинский» открылся в Омске уже в шестой раз. В этом году его тема – «Русский лед» – оказалась приурочена к чемпионату России по фигурному катанию.

Фото: правительство Омской области