Новые программы подготовки специалистов в экономике и управлении отвечают современным вызовам рынка.

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского известен тем, что готовит высококвалифицированных специалистов в области экономики и управления. Средняя зарплата их выпускников составляет 95 тыс. рублей в год, что делает их 13-ми среди российских вузов в этой сфере по данным рейтинга SuperJob. В 2025 году университет начнет набор на новые и обновленные бакалаврские и магистерские программы, которые соответствуют современным экономическим и технологическим вызовам.

С 2025 года факультет экономики, психологии и менеджмента ОмГУ будет предлагать новые образовательные программы. Одна из них – «Маркетинг и рыночная аналитика». Эта программа включает в себя основные дисциплины по менеджменту и глубокие знания в области маркетинга и продаж. Студенты будут изучать не только основы маркетинга, но и использование искусственного интеллекта, маркетинговый анализ и принятие решений на основе данных. Поскольку маркетинг постоянно меняется, учебный план будет регулярно обновляться. Выпускники этой программы смогут найти работу в различных секторах экономики, так как маркетинг важен для всех компаний. Вторая новая программа – «Управление в креативных индустриях». Она создана в ответ на потребности рынка, который ищет специалистов в области креативного менеджмента. Программа сочетает творческое мышление с управленческими и проектными навыками, а также бизнес-опытом.

С первого занятия студенты начнут работать над своими креативными проектами, одновременно изучая современные цифровые инструменты и индустрию творчества. Это даст им возможность найти работу в дизайн-студиях, арт-учреждениях, рекламных и консалтинговых агентствах, продюсерских компаниях, ивент-бюро и коммуникационных агентствах.

- Решение о запуске новых программ принималось с учетом потребностей регионального рынка труда. Мы постоянно находимся в диалоге с компаниями и предприятиями, анализируем запросы работодателей, изучаем спрос на конкретных специалистов. В реализации всех образовательных программ делается упор на практической составляющей, что позволяет студентам уже в период обучения решать конкретные производственные задачи и кейсы, - рассказала Елена Еременко, проректор по учебной работе ОмГУ.

В 2025 году ОмГУ начнет набор на новые учебные программы, которые помогут подготовить профессионалов в области бизнеса и управления. Одной из таких программ является «Управление людьми, командами, бизнесом». Она предназначена для обучения современных управленцев, которые знают, как создавать эффективные команды и развивать бизнес в условиях высокой конкуренции и нестабильных экономических условий. Слоган этой программы – «Управление бизнесом через управление людьми».

Кроме того, будет программа «Маркетинг и рыночная аналитика», которая сочетает основы менеджмента с углубленным изучением маркетинга и продаж. Еще одна новая программа – «Управление в креативных индустриях», где студенты смогут разрабатывать собственные креативные проекты, одновременно осваивая цифровые инструменты и современные подходы в индустрии творчества.