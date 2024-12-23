Следователи считают, что организация, которая разрабатывала проекты, сэкономила и сделала это некачественно.
В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела в отношении должностных лиц «Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области» и министерства строительства Омской области. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и халатности.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями экс-директору фонда. По версии следствия, в 2022–2023 гг. он из корыстных побуждений поспособствовал оплате некачественных проектов строительства 5 многоквартирных домов в Омске. Это замедлило их возведение. Сегодня следователи сообщили, что ущерб фонду превысил 47,3 млн рублей.
– По уголовному делу проведен большой объем следственных действий, в том числе 35 выемок и обысков, допрошено более 160 свидетелей и потерпевших, в настоящее время проводятся 5 судебных экспертиз, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и всех причастных лиц, – сообщили в Следственном комитете.
На работников проектной организации возбудили уголовное дело о хищении более 20,6 млн рублей при подготовке проекта.