Спортсменам вручили медали и игрушки в виде символа турнира, космонавта Омчика.

Сегодня, 22 декабря, в финальный день Чемпионата России по фигурному катанию, состоялось награждение чемпионов и медалистов среди одиночников и пар (в категориях ритм-танец и спортивные пары). Фигуристам вручили медали и игрушки в виде символа соревнования, космонавта Омчика.

- Турнир стал главным спортивным событием уходящего года. Уверен, что чемпионат станет стимулом для занятий массовым спортом нашей молодежи и появлении новых чемпионов, - заявил губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, что в танцах на льду победителями турнира стали Александра Степанова и Иван Букин. На втором месте Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, представляющие Москву и Самарскую область. Бронзу взяли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный из Московской области.

В спортивных танцах золотые медали выиграли представители Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте еще одни представители Северной столицы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронза у москвичей Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука.

Среди одиночниц первое место у москвички Аделины Петросян. Москвичка Дарья Садкова стала второй. Бронза у представительницы Тверской области Алины Горбачевой

Среди одиночников золото завоевал представитель Санкт-Петербурга Владислав Дикиджи. На пьедестал почета поднялись еще два спортсмена из Северной столицы – Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.

После награждения участники продемонстрировали эффектные показательные выступления.