Мастер объясняет свой успех тем, что многие люди жили в таких домах.

В преддверии Нового года настоящим хитом на крупнейших маркетплейсах стали светильники в виде хрущевок, сделанные омичом Ильей Шабановым. Светящиеся изнутри пяти и девятиэтажные дома двух серий стоят от 4 тыс. рублей, но разлетаются по всей стране, как горячие пирожки. Мастер объясняет это ностальгией.

- Это же ностальгия! Многие ведь жили в таких домах: кирпичных и панельных, сталинках. Мы подумали, что тема зайдет. Сначала делали поштучно, потом зашли на маркетплейсы и поняли, что это актуальная тема, - сказал Илья Шабанов в комментарии «Вечернему Омску».

На маркетплейсах можно купить светильник в «сыром» виде и раскрасить его самому. Либо приобрести уже готовый, со множеством деталей: контуры жильцов в светящихся окнах, велосипеды и новогодние елки на балконах, кондиционеры и спутниковые тарелки, ковры и развешенное белье.