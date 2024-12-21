Омск-Информ
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Аделии Петросян нет равных второй год подряд. Она принесла своему тренеру уже 10-е золото чемпионатов России среди одиночниц.

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования среди одиночниц. Убедительную победу над соперницами одержала москвичка Аделия Петросян, ученица знаменитого тренера Этери Тутберидзе.

По сумме двух программ Петросян набрала 262,95 балла. Еще одна москвичка Дарья Садкова с результатом 234,69 балла стала второй. Бронза у представительницы Тверской области Алины Горбачевой (223,92). Она выиграла всего 2 сотые(!) балла у ставшей четвертой Софьи Муравьевой.

Для Аделии Петросян победа в Омске стала второй подряд на чемпионатах России. Воспитанницы Этери Тутберидзе выиграли уже 10-е золото среди одиночниц. Эта серия длится с 2016 года.

·Спорт

Аделии Петросян нет равных второй год подряд. Она принесла своему тренеру уже 10-е золото чемпионатов России среди одиночниц.

На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования среди одиночниц. Убедительную победу над соперницами одержала москвичка Аделия Петросян, ученица знаменитого тренера Этери Тутберидзе.

По сумме двух программ Петросян набрала 262,95 балла. Еще одна москвичка Дарья Садкова с результатом 234,69 балла стала второй. Бронза у представительницы Тверской области Алины Горбачевой (223,92). Она выиграла всего 2 сотые(!) балла у ставшей четвертой Софьи Муравьевой.

Для Аделии Петросян победа в Омске стала второй подряд на чемпионатах России. Воспитанницы Этери Тутберидзе выиграли уже 10-е золото среди одиночниц. Эта серия длится с 2016 года.