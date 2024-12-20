Недостроенные 9-этажки находятся на улице Малиновского.

В Омске выставили на продажу два недостроенных 9-этажных дома, Город55. Они находятся по адресу улица Малиновского, 14 и 14а. Степень готовности каждого из них составляет всего 10 %. Начальная стоимость аукциона составила 1,6 млн рублей.

Владельцем недостроев является ООО «Омский комбинат панельного домостроения». Компанией руководит Николай Астахов, а учредителем являются Галина Безрук и Илья Сидоренко. Организация работает с 2014 года.

Дома продают из-за того, что собственник задолжал налоговой 6,8 млн рублей. Аукцион начнется 23 декабря и продлится до 20 января. Шаг торгов составляет 35 тыс. рублей.