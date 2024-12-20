Ключевую ставку сохранили на уровне 21 % годовых.

Сегодня, 20 декабря, совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21 % годовых.

– Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, – рассказали в пресс-службе омского отделения Центробанка. – Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

В Банке России считают, что из-за значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности получилось достигнуть жесткости денежно-кредитных условий. В свою очередь, это создает необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, хотя сейчас наблюдается повышенный рост цен и высокий внутренний спрос.

Центробанк рассмотрит вопрос, имеет ли смысл повышать ключевую ставку на ближайшем заседании. Прогнозы банка говорят о том, что из-за текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4 % в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.