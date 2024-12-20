Радостную новость спортсменам сообщил и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

В ходе чемпионата России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Омске, и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе сообщил спортсменам о допуске к отбору на Олимпиаду-2026 в Италии. Отбор пройдет в сентябре 2025 года.

– Наши спортсмены в сентябре будут участвовать в отборочных соревнованиях в Пекине для участия в Олимпийских играх в Милане 2026 года. Мы рады, что мировая спортивная жизнь продолжается. Будем готовиться, как и прежде, быть одними из лидеров в мировом фигурном катании, – заявил Сихарулидзе. – Сезон теперь только начинается. Мы обязательно обсудим с тренерами, федерацией и всем дадим знать, как будет проходить отбор.

Квалификация на Олимпиаду-2026 по фигурному катанию пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года. Выступать на Играх российские спортсмены будут в нейтральном статусе.