На «G-Drive Арене» завершились соревнования в танцах на льду.

В рамках чемпионата России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Омске, завершись соревнования в танцах на льду. Победителями турнира стали Александра Степанова и Иван Букин (на фото). По сумме двух танцев пара из Москвы набрала 215,96 балла. Степанова и Букин выигрывают уже 4-й по счету чемпионат России.

На втором месте Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, представляющие Москву и Самарскую область. У них 209,01 балла. Бронзу взяли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный из Московской области (208,56 балла).

Сейчас на «G-Drive Арене» начинается произвольная программа спортивных пар, а в 18:25 на лед выйдут женщины с короткой программой. Мужчины откатали ее накануне.