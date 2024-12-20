Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В одном из регионов страны заболели люди.
Омский Роспотребнадзор опубликовал предупреждение об опасных консервах из Калининградской области, которые произвело ООО «Рыбзавод «За Родину». В Свердловской области несколько человек заболели ботулизмом, поев «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» в стеклянных банках ТМ «За Родину» (дата изготовления 13.09.2024).
– Управлением Роспотребнадзора по Омской области начаты мероприятия по выявлению вышеуказанной продукции и принятию мер по недопущению ее оборота на потребительском рынке, – сообщили в ведомстве.
Ботулизм – это острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum.
·Общество

В одном из регионов страны заболели люди.
Омский Роспотребнадзор опубликовал предупреждение об опасных консервах из Калининградской области, которые произвело ООО «Рыбзавод «За Родину». В Свердловской области несколько человек заболели ботулизмом, поев «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» в стеклянных банках ТМ «За Родину» (дата изготовления 13.09.2024).
– Управлением Роспотребнадзора по Омской области начаты мероприятия по выявлению вышеуказанной продукции и принятию мер по недопущению ее оборота на потребительском рынке, – сообщили в ведомстве.
Ботулизм – это острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum.