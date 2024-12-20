Омск-Информ
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·Общество

Жители сошлись на мнении, что лучше бы вообще никакую не ставили.
Жителей омского «Амура» возмутила елка, которую установили на их площади Праздников к Новому году. Фотографиями горожане поделились в соцсетях. «Какой-то пробник елки», – отметил в комментариях к посту омич Евгений Хильшер.
– Это что за пробник елки? Лучше бы не ставили вообще, – согласился омич Михаил Турилов.
Жители также вспомнили прошлогоднюю ель, которая также совсем их не порадовала.
·Общество

Жители сошлись на мнении, что лучше бы вообще никакую не ставили.
Жителей омского «Амура» возмутила елка, которую установили на их площади Праздников к Новому году. Фотографиями горожане поделились в соцсетях. «Какой-то пробник елки», – отметил в комментариях к посту омич Евгений Хильшер.
– Это что за пробник елки? Лучше бы не ставили вообще, – согласился омич Михаил Турилов.
Жители также вспомнили прошлогоднюю ель, которая также совсем их не порадовала.