Инцидент произошел на разминке первой группы участников в ритм-танце.

На разминке перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Омске столкнулись танцевальные дуэты Анна Щербакова/Егор Гончаров и Елизавета Шичина/Павел Дрозд, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел на разминке первой группы участников в ритм-танце.

В результате столкновения пострадала фигуристка Щербакова, которая около минуты приходила в себя.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 19 по 22 декабря.

Фото: РИА Новости/Андрей Симоненко