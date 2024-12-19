Специальные условия на покупку драгоценных металлов действуют по четвергам до конца календарной зимы.

МТС Банк запустил акцию «Каждый четверг на вес золота». В ее рамках клиенты могут купить в банке драгоценные металлы со скидкой.

Акция проводится в период с 16 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года каждый четверг с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Приобрести со скидкой 1 % от курса продажи МТС Банка можно золото, серебро, платину и палладий на обезличенные металлические счета.

Чтобы дистанционно купить драгоценные металлы, заходим на сайт или в приложение МТС Банка, выбираем опцию «Открыть новый продукт», кликаем «Открыть счет» и выбираем нужный драгоценный метал. Минимальная масса для покупки составляет 0,1 грамма.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте МТС Банка.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)