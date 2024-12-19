Омск-Информ
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·Общество

Руководитель нарушил требования охраны труда.
Любинский районный суд Омской области вынес приговор начальнику цеха ООО «Птицефабрика Любинская». Мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека (по ч. 1 ст. 143 УК РФ). В наказание начальника цеха отправили на 6 месяцев исправительных работ.
Как сообщает Следственный комитет, в декабре 2023 года начальник цеха допустил к опасным работам 17-летнего парня, без трудового договора, без надлежащего инструктажа. Парень занялся техническим обслуживанием транспортировочной ленты и его правую руку затянуло в механизм. В результате подростку оторвало руку. Он также получил открытую черепно-мозговую травму и травмы плечевого сустава.
Ранее прокуратуре в суде пришлось доказывать, что травма является производственной. С птицефабрики в пользу пострадавшего взыскали 640 тыс. рублей.
·Общество

Руководитель нарушил требования охраны труда.
Любинский районный суд Омской области вынес приговор начальнику цеха ООО «Птицефабрика Любинская». Мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека (по ч. 1 ст. 143 УК РФ). В наказание начальника цеха отправили на 6 месяцев исправительных работ.
Как сообщает Следственный комитет, в декабре 2023 года начальник цеха допустил к опасным работам 17-летнего парня, без трудового договора, без надлежащего инструктажа. Парень занялся техническим обслуживанием транспортировочной ленты и его правую руку затянуло в механизм. В результате подростку оторвало руку. Он также получил открытую черепно-мозговую травму и травмы плечевого сустава.
Ранее прокуратуре в суде пришлось доказывать, что травма является производственной. С птицефабрики в пользу пострадавшего взыскали 640 тыс. рублей.