Омск-Информ
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·Общество

При выявлении нарушений в ведомстве пообещали принять меры.
После жалобы омички на булочки с мышиными экскрементами в столовой школы № 33, о проверке заявила не только мэрия. Организацию питания проверит Роспотребнадзор.
– Управлением Роспотребнадзора по Омской области начато проведение соответствующих мероприятий. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры, установленные действующим законодательством, – сообщили в ведомстве.
Напомним, одна из жительниц Омска сообщила в соцсетях, что нашла в булочках, которые подавали детям, мышиные экскременты. В мэрии подтвердили факт нарушения технологии приготовления булочек. Были ли это действительно экскременты, не сообщается.
·Общество

При выявлении нарушений в ведомстве пообещали принять меры.
После жалобы омички на булочки с мышиными экскрементами в столовой школы № 33, о проверке заявила не только мэрия. Организацию питания проверит Роспотребнадзор.
– Управлением Роспотребнадзора по Омской области начато проведение соответствующих мероприятий. При выявлении нарушений санитарного законодательства будут приняты меры, установленные действующим законодательством, – сообщили в ведомстве.
Напомним, одна из жительниц Омска сообщила в соцсетях, что нашла в булочках, которые подавали детям, мышиные экскременты. В мэрии подтвердили факт нарушения технологии приготовления булочек. Были ли это действительно экскременты, не сообщается.