Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники столовой нарушили технологию приготовления булочек.
Чиновники проверили питание в школе № 33 после жалобы омички на булочки с мышиными экскрементами. Факт нарушения, как сообщили в администрации, подтвердился.
– Заведующий производством грубо нарушил технологию приготовления кондитерских изделий, в частности, не просеяна мука. Директором школы принято решение о применении дисциплинарного наказания в отношения заведующего производством, – добавили в городской администрации.
В комментариях одна из местных жительниц отметила, что раньше в школе кормили вкусно. Но в этом году сменились поставщик и повара, и еда испортилась.
Специалисты департамента образования проведут внеплановую проверку организации питания и санитарного состояния пищеблока школы № 33.
1894
·Общество

Сотрудники столовой нарушили технологию приготовления булочек.
Чиновники проверили питание в школе № 33 после жалобы омички на булочки с мышиными экскрементами. Факт нарушения, как сообщили в администрации, подтвердился.
– Заведующий производством грубо нарушил технологию приготовления кондитерских изделий, в частности, не просеяна мука. Директором школы принято решение о применении дисциплинарного наказания в отношения заведующего производством, – добавили в городской администрации.
В комментариях одна из местных жительниц отметила, что раньше в школе кормили вкусно. Но в этом году сменились поставщик и повара, и еда испортилась.
Специалисты департамента образования проведут внеплановую проверку организации питания и санитарного состояния пищеблока школы № 33.
1894