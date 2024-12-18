Омск-Информ
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·Общество

Чиновники пообещали разобраться.
Омичка пожаловалась в соцсетях на питание в школе № 33 на улице Туполева. По словам женщины, детям продают булочки с мышиными экскрементами. В доказательство она опубликовала фотографии булочек.
В мэрии откликнулись на жалобу и заявили, что специалисты департамента образования проверят эту информацию. Служебная проверка в школе планируется до конца недели.
– При подтверждении информации будут приняты соответствующие меры, – добавили в мэрии.
Ранее прокуратура нашла в школах и детских садах Омской области около 700 нарушений организации питания. Детям занижали порции и предлагали запрещенные и некачественные продукты.
·Общество

Чиновники пообещали разобраться.
Омичка пожаловалась в соцсетях на питание в школе № 33 на улице Туполева. По словам женщины, детям продают булочки с мышиными экскрементами. В доказательство она опубликовала фотографии булочек.
В мэрии откликнулись на жалобу и заявили, что специалисты департамента образования проверят эту информацию. Служебная проверка в школе планируется до конца недели.
– При подтверждении информации будут приняты соответствующие меры, – добавили в мэрии.
Ранее прокуратура нашла в школах и детских садах Омской области около 700 нарушений организации питания. Детям занижали порции и предлагали запрещенные и некачественные продукты.