Нарушения также выявили в питании детей дошкольного возраста в детсадах.
Прокуратура совместно с другими ведомствами проверила организацию питания в школах и детских садах Омской области. Специалисты выявили около 700 нарушений, в том числе занижения порций, некачественные продукты и разработку меню без учета возрастных групп.
– На момент проверки в ряде образовательных учреждений Колосовского, Таврического, Кормиловского и Шербакульского районов отсутствовала маркировка продуктов питания, в том числе позволяющая определить срок их годности, – сообщили в прокуратуре.
В некоторых детских организациях Кормиловского, Колосовского, Нижнеомского, Таврического районов, Центрального округа Омска нарушали температурный режим хранения продуктов. В городской школе № 23 нашли гнилую картошку.
На пищеблоках школ Азовского, Марьяновского и Муромцевского районов отсутствовало необходимое оборудование для хранения и приготовления еды. Никто не контролировал температуру и влажность в помещениях. В Любинском и Черлакском районах, Центральном округе Омска использовались запрещенные продукты: мясо птицы механической обвалки, продукты с заменителем молочного жира.
Для устранения нарушений прокуроры внесли представление в региональное министерство образования.