Если вы пьете, лучше отказаться от сладкого, острого и соленого.

Валерия Ломова рассказала о продуктах Новогоднего стола, которые не сочетаются с алкоголем. Как сообщает « Врач-гастроэнтеролограссказала о продуктах Новогоднего стола, которые не сочетаются с алкоголем. Как сообщает « Газета.Ru », в первую очередь не стоит сочетать алкоголь с фруктами.

- Они содержат в своем составе фруктозу — сахар, который при сочетании с алкоголем оказывает неблагоприятное действие на поджелудочную железу и печень, — отметила Ломова.

Также врач не рекомендует сочетать алкоголь с солеными продуктами. Большое количество соли дестабилизирует водный баланс в организме, что приводит к отекам, увеличивает нагрузку на почки и сердце.

Острая еда вместе с алкоголем может негативно влиять на слизистые желудочно- кишечного тракта, вызывая воспаление. Жареное мясо с алкоголем способствует набору веса и негативно влияет на работу печени и поджелудочной железы.

- Не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя, лучше отдать предпочтение одному виду напитка. А от употребления коктейлей желательно отказаться, ведь они содержат в себе очень большое содержание сахара. Кроме того, лучше не смешивать алкоголь и газированные напитки, так как они способны ускорить наступление опьянения, — добавила гастроэнтеролог.

Она посоветовала не злоупотреблять алкоголем и иногда пить просто воду во время застолья.