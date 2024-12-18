Сегодня многие придерживаются ограничений в питании. В праздники не стоит расслабляться и объедаться.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль призвал россиян излишне не заполнять холодильник продуктами в новогодние праздники. Переедать в Новый год не стоит, подчеркивает депутат.

– Всегда под Новый год мы излишне заполняем холодильник для приготовления каких-то традиционных блюд. Из года в год убеждаешься, что очень все излишне, много всего, - сказал Огуль в комментарии изданию «Газета.Ru». – Я знаю, что очень многие в режиме в хорошем смысле этого слова. Придерживаться этого тоже очень кстати — в следующие дни будете чувствовать себя хорошо. Допустим, кто-то ограничил [себя] в сладком, кто-то в мучном, кто-то в соусах — стоит придерживаться этого, уже проверено.

Депутат также призвал россиян обратить внимание, с кем встречают Новый год их дети, особенно подросткового возраста.