Омск-Информ
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·Общество

Заведение откроется в одном из торговых центров в Нефтяниках.

В Омске в торговом комплексе «Терминал» откроется ресторан корейской кухни Chicko, сообщает Ом1. Омичи заметили баннер, который анонсирует скорое открытие. Ресторан появится на фуд-корте на месте гастробара «Каракатица».

Напомним, что этим летом в Омске открылась первая точка федеральной сети Chicko. Заведение располагается на проспекте Маркса через дорогу от ОмГУПСа.

Фото: unsplash.com

·Общество

Заведение откроется в одном из торговых центров в Нефтяниках.

В Омске в торговом комплексе «Терминал» откроется ресторан корейской кухни Chicko, сообщает Ом1. Омичи заметили баннер, который анонсирует скорое открытие. Ресторан появится на фуд-корте на месте гастробара «Каракатица».

Напомним, что этим летом в Омске открылась первая точка федеральной сети Chicko. Заведение располагается на проспекте Маркса через дорогу от ОмГУПСа.

Фото: unsplash.com