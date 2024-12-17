Инспекция Гостехнадзора назвала семь горок, которые соответствуют технике безопасности.

Инспекция Гостехнадзора Омской области проверила омские горки и выяснила, какие из них являются безопасными. Требования гласят, что у каждой горки должно быть ограждение, безопасный скат и зона торможения, а также информационная табличка. В ней указаны правила использования горки.

После проверки к эксплуатации допустили семь горок, потому что они соответствуют всем требованиям безопасности. Горки находятся в парке «Вокруг света», Советском парке и парке имени 30-летия ВЛКСМ. Также горки находятся в парке на Королева, парке на Кольцевой, комплексе отдыха «Сказка» в Чернолучье и «Акварио».

Отметим, что в Омске зарегистрированы 28 аттракционов, которые можно использовать зимой. В их числе находятся 11 горок, которые расположены в парках и на площадках для зимных развлечений. Такие сооружения должны быть зарегистрированы и сертифицированы в Гостехнадзоре.

Регистрации не подлежат снежные и ледяные горки во дворах, детских садах и школах. Эти горки являются частью детских игровых площадок, и к ним предъявляют требования безопасности в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).