Омск-Информ
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·Общество

В регионе произошел всплеск заболеваемости вирусом.

Федеральный операштаб по коронавирусу проанализировал, как обстоит ситуация с заболеваемостью в Омской области. Так, за минувшую неделю в регионе выявили 378 случаев заболевания опасной инфекцией. 21 человека госпитализировали, один пациент умер. Еще 395 человек выздоровели от Covid-19.

По сравнению с прошлой неделей в регионе наблюдается рост заболеваемости. Неделей ранее в Омской области ковидом заразились 369 человек. Также стала выше статистика по смертности, хотя снизилось число омичей, которым понадобилась госпитализация. Неделей ранее под присмотром медиков в больницах оказались 33 зараженных. Количество выздоровевших тоже выросло на 167 человек.

·Общество

В регионе произошел всплеск заболеваемости вирусом.

Федеральный операштаб по коронавирусу проанализировал, как обстоит ситуация с заболеваемостью в Омской области. Так, за минувшую неделю в регионе выявили 378 случаев заболевания опасной инфекцией. 21 человека госпитализировали, один пациент умер. Еще 395 человек выздоровели от Covid-19.

По сравнению с прошлой неделей в регионе наблюдается рост заболеваемости. Неделей ранее в Омской области ковидом заразились 369 человек. Также стала выше статистика по смертности, хотя снизилось число омичей, которым понадобилась госпитализация. Неделей ранее под присмотром медиков в больницах оказались 33 зараженных. Количество выздоровевших тоже выросло на 167 человек.