Чиновник обвиняется в совершении преступления по статье 160 УК РФ.

Заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов подал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы, отправившего его под домашний арест как фигуранта уголовного дела. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы.

Цуканов был задержан в Омске на прошлой неделе и этапирован в Москву. Он обвиняется в совершении преступления по статье 160 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере при использовании своего служебного положения). По данным следствия, преступление было совершено, когда Цуканов занимал пост заместителя председателя правительства ДНР, его подельником был экс-глава аппарата правительства ДНР Денис Петкун. В прошлую пятницу, 13 декабря, оба были отправлены под домашний арест сроком на два месяца.

На время следственных действий Денис Цуканов отстранен от должности, заявляли в правительстве Омской области.