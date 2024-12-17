Елки пройдут в Омской филармонии и Северном драматическом театре.

Совсем скоро в Омской области пройдут губернаторские елки. Билеты на них и новогодние подарки получат дети-сироты из детских домов и приемных семей, дети, находящиеся в социальных реабилитационных центрах, дети с инвалидностью, дети ветеранов и участников боевых действий, дети, которые приехали в Омскую область из ДНР, ЛНР и Украины в экстренном порядке (до 17 лет), а также отличники учебы и победители региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад (в возрасте от 7 до 12 лет).

В общей сложности на губернаторских елках ожидается присутствие 7 тыс. детей, мероприятия пройдут в Омской филармонии и Северном драматическом театре в Таре.

Подарки для участников губернаторских елок обойдутся региональному бюджету в 20 млн рублей. В праздничные наборы войдут молочно-белый шоколад, печенье, шоколадные батончики, пралине, конфеты с трюфелем и другие сладости.