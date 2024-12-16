Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Цены на некоторых направлениях приятно удивляют. 

Сегодня в телеграм-канале Омского аэропорта вышла подборка направлений для путешествий на 31 декабря. Самым дешевым направлением стал Новосибирск, в который можно отправиться за 5 132 рубля.

Чуть дороже – 6 158 рублей – стоит билет в Сургут. За 9 299 и 9 465 рублей соответственно можно улететь в Москву и Салехард. Самыми дорогими направлениями стали Санкт-Петербург (11 718 рублей) и Сочи (14 750 рублей). Таким образом, Новый год омичи могут отпраздновать абсолютно в разных концах страны в зависимости от бюджета.

·Отдых и туризм

Цены на некоторых направлениях приятно удивляют. 

Сегодня в телеграм-канале Омского аэропорта вышла подборка направлений для путешествий на 31 декабря. Самым дешевым направлением стал Новосибирск, в который можно отправиться за 5 132 рубля.

Чуть дороже – 6 158 рублей – стоит билет в Сургут. За 9 299 и 9 465 рублей соответственно можно улететь в Москву и Салехард. Самыми дорогими направлениями стали Санкт-Петербург (11 718 рублей) и Сочи (14 750 рублей). Таким образом, Новый год омичи могут отпраздновать абсолютно в разных концах страны в зависимости от бюджета.