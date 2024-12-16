Омск-Информ
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·Общество

Торговый центр отказался от этого проекта.
С 26 декабря в Омске перестанет работать Дом культуры «Меги». Творческое пространство на месте бывшего ресторана «Икеа» займет арена виртуальной реальности.
– В ближайшее время «Мега Омск» не планирует развивать некоммерческий проект «Дома культуры» «Меги», последний день работы ДК – 25 декабря 2024 года, – сообщается в группе Дома культуры. 
Напомним, Дом культуры открылся в «Меге» в 2017 году. Там устраивали кинопоказы, арт-маркеты, лекции и мастер-классы. В 2020 году ДК переехал в отдельное здание напротив ТЦ, но потом вернулся.
·Общество

Торговый центр отказался от этого проекта.
С 26 декабря в Омске перестанет работать Дом культуры «Меги». Творческое пространство на месте бывшего ресторана «Икеа» займет арена виртуальной реальности.
– В ближайшее время «Мега Омск» не планирует развивать некоммерческий проект «Дома культуры» «Меги», последний день работы ДК – 25 декабря 2024 года, – сообщается в группе Дома культуры. 
Напомним, Дом культуры открылся в «Меге» в 2017 году. Там устраивали кинопоказы, арт-маркеты, лекции и мастер-классы. В 2020 году ДК переехал в отдельное здание напротив ТЦ, но потом вернулся.