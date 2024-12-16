В отеле появились инновационные жилые модули, а также улучшенные люксовые номера.

Гостей загородного отеля «Сказка» приглашают отдохнуть в новые современные номера. В этом сезоне обновили несколько корпусов, и теперь появилось уникальное предложение для Омской области – модульные дома.

Эти модули, называемые АТОММ, расположены на отдельной территории недалеко от озера «Царь-рыба». Этот вариант жилья подойдет тем, кто хочет насладиться спокойным отдыхом на природе, но при этом в комфортных условиях. Гости АТОММ могут также пользоваться услугами отеля и проводить свои выходные активно и интересно.

АТОММ – это автономные мобильные жилые модули. Они обустроены необходимой мебелью, техникой и посудой. Внутри есть спальня, кухня, гостиная, душ и собственная терраса с зоной для барбекю. Эти дома подходят для проживания в любое время года: отопление осуществляется с помощью теплого пола, а кондиционер поддерживает комфортную температуру. Также есть электрические водонагреватели. Одним из главных преимуществ являются красивые виды и замечательная территория.

Кроме того, отель завершил очередной этап ремонта номеров, и теперь открыты для бронирования Аква де Люксы в здании аквапарка. Посетителей порадуют современные дизайн и обстановка двухкомнатных номеров: новая мебель и вся необходимая техника создают уютную и роскошную атмосферу.

Отель «Сказка» продолжает развиваться и радовать своих посетителей. В данный момент идет постоянная реконструкция зданий, строятся новые объекты и осваиваются новые территории, что позволяет улучшить возможности для загородного отдыха.

Чтобы забронировать путевку в отеле или узнать больше о проживании, можно обратиться в офис продаж по адресу: улица Красный Путь, 86а, по номеру телефона 21-80-68 или посетить сайт отеля.

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