На 2024 год финансирование таких проектов увеличено в 10 раз – до 1 миллиарда рублей.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о новых благоустроенных территориях в различных населенных пунктах. В поселке Бородинка Тевризского района был обновлен участок у сельского клуба, а в селе Куликово Калачинского района – рядом с Домом культуры. В селе Карповка Таврического района также проведены работы по благоустройству территории вокруг Дома культуры.

В Павлоградском районе была построена велороллерная дорожка, а в селе Логиновка завершились работы по благоустройству территории около досугового центра. В Омском районе, в поселке Речном, завершили строительство многофункциональной спортивной площадки у школы. В селе Москаленское Марьяновского района установили хоккейную площадку.

– В селе Сергеевка Оконешниковского района установили детскую игровую площадку. В Большеуковском районе завершили работы сразу над несколькими проектами: в селе Чебаклы благоустроили территорию у сельского Дома культуры, в селе Аев благоустроена общественная территория по ул. Молодежной, в селе Становка благоустроена территория обелиска воинам-землякам, в селе Уралы благоустроили территорию, прилегающую к Дому культуры, а в самих Больших Уках завершены работы по созданию экологической тропы, – отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что в 2024 году финансирование инициативных проектов жителей увеличилось в 10 раз – до 1 миллиарда рублей. Инициативное бюджетирование подразумевает, что жители финансируют часть затрат проекта – от 1 до 5 %, а остальную часть расходов покрывают бюджеты области, местные органы власти и бизнес.