На факультете цифровых технологий и кибербезопасности активно используются реальные кейсы ведущих игроков отрасли.

В 2025 году ОмГУ открывает набор на новые и модернизированные бакалаврские и магистерские программы обучения по актуальным специальностям IT-отрасли. Подготовка специалистов ведется на факультете цифровых технологий и кибербезопасности. Вузу активно помогают профессионалы IT-сферы: партнерами ОмГУ являются ведущие омские компании.

Особое внимание в процессе обучения уделяется развитию прикладных навыков, в том числе в рамках работы над практическими задачами совместно с индустриальными партнерами.

– Работа над реальными кейсами от ИТ-компаний является обязательной частью учебного процесса, – говорит и.о. декана факультета цифровых технологий и кибербезопасности Сергей Барановский. – Например, в этом году много социальных кейсов, связанных с привлечением внимания к культурной сфере Омска: студенты создают сервис для онлайн-записи на экскурсии в музей им. М. А. Врубеля; онлайн-версию настольной игры, посвященную творчеству А. С. Пушкина, для посетителей библиотеки им. А. С. Пушкина. Вместе с тем мы понимаем, что для успешной карьеры только профессиональных навыков уже недостаточно, поэтому активно развиваем коммуникативные и предпринимательские навыки (soft skills), в том числе используя систему обучения P2P.

Новые образовательные профили позволят усилить востребованные на рынке труда компетенции в цифровой сфере и обеспечить профессиональный рост.

Прикладная математика и искусственный интеллект – профиль ориентирован на комплексное освоение студентами современных подходов к созданию и внедрению систем искусственного интеллекта, а также основ математического моделирования, алгоритмических методов анализа данных. В рамках учебного процесса предполагается активное использование передового программного обеспечения и оборудования, что позволит студентам получить практические навыки работы с реальными проектами.

Разработка приложений, компьютерный дизайн и цифровые стартапы. Данный профиль позволит раскрыть потенциал обучающихся в сфере создания цифровых стартапов, включая разработку мобильных и веб-приложений, создание графического контента и проектирование интерфейсов.

Анализ безопасности компьютерных систем. Кибербезопасность становится приоритетной задачей для всех сфер деятельности. Организации всех уровней, а также госструктуры осознают необходимость защиты своих информационных активов от потенциальных угроз. Во время обучения студенты погружаются в IT, изучают, как устроена техника и сети, учатся проектировать архитектуру ПО.