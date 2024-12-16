Спустя полгода после реконструкции на сооружении местами облупилась краска и образовались трещины.

Ленинградский мост в Омске, открытый после капитального ремонта 12 июня нынешнего года, начал демонстрировать признаки разрушения. Так, на сооружении и опорах начала отваливаться краска.

По данным «СуперОмска», на парапете появилась трещина. Что вызвало такие дефекты, неизвестно.

Отметим, что Ленинградский мост два года ремонтировала компания «СтройТраст». Стоимость работ составила порядка 2 млрд рублей.