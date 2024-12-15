Каждый третий планирует включить телевизор в качестве фона.

Сегодня РБК привел статистику согласно исследованию, проведенному сервисом Superjob. Лишь 10 % россиян намерены смотреть развлекательные программы в новогоднюю ночь. 34 % намерены включить трансляцию просто для фона, в то время как 47 % полностью откажутся от просмотра.

Женщины чаще мужчин планируют оставлять музыкально-развлекательное шоу на фоне вечером 31 декабря. Это желание также чаще встречается у людей старше 45 лет, в то время как среди молодежи только каждый третий собирается сделать то же самое. Бездетные россияне реже планируют слушать «огоньки» на фоне, чем те, кто имеет детей.

Исследователи заметили, что с каждым годом традиция смотреть музыкально-развлекательные шоу в новогоднюю ночь становится менее популярной. Россияне все чаще отказываются включать эти программы, даже если просто на фоне. Число тех, кто не планирует смотреть развлекательные шоу на Новый год, возросло с 38 % в 2020 году до 47 % в 2024-м.

В списке артистов, которых респонденты хотели бы увидеть, лидируют Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Дима Билан. На следующих местах расположились Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия и Шаман. Замыкают десятку Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.