Омск-Информ
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·Общество

Все пожелания будут переданы Деду Морозу.

Сегодня в Омском аэропорту в зале регистрации открылась традиционная новогодняя фотозона, где все желающие могут сделать памятные фотографии. Каждый посетитель может взять открытку, которая располагается рядом с почтовым ящиком.

– Все открытки мы специальным авиарейсом отправим в Сибирские владения Деда Мороза. Пусть все ваши желания сбудутся! – уверяют работники аэропорта.

Участие в акции открыто для всех, как для пассажиров, так и для сопровождающих.

·Общество

Все пожелания будут переданы Деду Морозу.

Сегодня в Омском аэропорту в зале регистрации открылась традиционная новогодняя фотозона, где все желающие могут сделать памятные фотографии. Каждый посетитель может взять открытку, которая располагается рядом с почтовым ящиком.

– Все открытки мы специальным авиарейсом отправим в Сибирские владения Деда Мороза. Пусть все ваши желания сбудутся! – уверяют работники аэропорта.

Участие в акции открыто для всех, как для пассажиров, так и для сопровождающих.