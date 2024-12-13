Они подрабатывали наркокурьерами интернет-магазина.

Сотрудники омского Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали на улице 3-й Молодежной двух студентов колледжа, учащихся по специальности «правоохранительная деятельность». У парней, 19 и 21 года, при себе нашли 34 свертка (по грамму в каждом) гашиша.

По данным полиции, молодые люди несколько месяцев назад устроились в интернет-магазин продавцами запрещенных веществ. Они получали партию наркотика от куратора, фасовали его и распространяли в Октябрьском округе через тайники-закладки.

На парней завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц, в крупном размере. Полицейские выясняют, не причастны ли омичи к другим эпизодам.

Судья избрал задержанным меру пресечения в виде запрета определенных действий.