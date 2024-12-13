Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Нельзя будет даже пиво.
Омские власти запретят продавать алкоголь в местах празднования Нового года и Рождества. Ограничение будет действовать в парках «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, в «Омской крепости», во время рождественских катаний на стадионах «Энергия» и «Юность», на территории детско-юношеской спортшколы в Крутой Горке и вблизи Ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.
– Реализация алкогольной продукции, в том числе пива, будет запрещена за два часа до проведения мероприятий и в течение двух часов после их окончания, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем ТГ-канале.
Расписание новогодних мероприятий можно посмотреть здесь.
·Культура/Афиша

Нельзя будет даже пиво.
Омские власти запретят продавать алкоголь в местах празднования Нового года и Рождества. Ограничение будет действовать в парках «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, в «Омской крепости», во время рождественских катаний на стадионах «Энергия» и «Юность», на территории детско-юношеской спортшколы в Крутой Горке и вблизи Ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.
– Реализация алкогольной продукции, в том числе пива, будет запрещена за два часа до проведения мероприятий и в течение двух часов после их окончания, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем ТГ-канале.
Расписание новогодних мероприятий можно посмотреть здесь.