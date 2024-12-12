На «Федоровку» планируют выделить 12,3 федеральных миллиардов.

В эфире сегодняшней передачи «Хоценко о важном» губернатор Виталий Хоценко рассказал о планах по строительству нового аэропорта. По словам главы региона, концессионное соглашение с «Аэропортами регионов» подписано 6 июня нынешнего года

- Федеральные средства в размере 12,3 млрд рублей предусмотрены в бюджете на будущие 3 года. Объект будет возведен, — уточнил Хоценко.

Губернатор добавил, что «если все будет хорошо», аэропорт введут в эксплуатацию к концу 2028 года. Вместе с концессионными средствами планируется потратить 43 млрд рублей.

Ранее называлась сумма почти 10 млрд рублей из федерального бюджета на два года.