Из федерального бюджета будут несколько лет выделять крупную сумму денег.

Сегодня, 14 ноября, состоялось второе чтение федерального бюджета. Во время заседания распределили выплаты регионам на 2025–2027 годы. Омской области выделили 19,5 млрд рублей.

В 2025 году бюджет региона составит 41,4 млрд рублей. На 2026 и 2027 годы Омская область в общей сумме получит более 48 млрд рублей.

Кроме того, в 2026–2027 годах из федерального бюджета выделят по 4,9 млрд рублей ежегодно для строительства аэропорта Омск-Федоровка. Напомним, что строительством аэропорта займется компания «Аэропорты регионов».

Планируется, что Омск-Федоровку построят к концу 2028 года. На строительство собираются потратить 43 млрд рублей.